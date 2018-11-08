У Черного моря найден сожженный аварами город

Болгарские археологи нашли свидетельства того, что ранний византийский город Хрисосотира на побережье Черного моря был разграблен и сожжен в первой половине VII века нашей эры войсками аваров.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, раскопки были проведены на небольшом полуострове недалеко от курортного городка Черноморец. В результате были обнаружены крепостные стены города Хрисосотира, построенного во времена византийского императора Юстиниана I Великого (527-565 гг. н.э.)

Также были раскопаны сооружения в западной части крепости, включая большое здание византийских военных казарм площадью 220 квадратных метров. Они располагались недалеко от одной из крепостных башен. Впервые была обнаружена и часть южной крепостной стены - ее буквально встроили в скалы.

Кроме того, археологи нашли десятки неповрежденных и фрагментированных керамических сосудов, сложенную в углу черепицу, вероятно, подготовленную для ремонта крыши, железные и бронзовые сельскохозяйственные инструменты.

Исследователи отмечают отсутствие импортной керамики, за исключением двух амфор из Северной Африки. Также был найден клад, состоящий из 100 бронзовых и десяти золотых византийских монет. Они очень хорошо сохранились.

Монеты были отчеканены при трех императорах Восточной Римской империи: Маврикии Тиберии (582-602 гг. н. э.), Фоки (602-610 гг. н.э.) и Ираклии I (610-641 гг. н.э.) Причем на период правления последнего приходится большая часть монет.

Исследование показало, что найденные здания и, вероятно, весь город были сожжены во время нашествия племен аваров в Византию в начале VII века нашей эры.