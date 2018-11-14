В Израиле второй министр подала в отставку вслед за Либерманом

Министр по делам абсорбации Израиля Софа Ландвер в среду подала в отставку вслед за главой оборонного ведомства Авигдором Либерманом. Оба политика являются членами партии "Наш дом Израиль" (НДИ), чем Ландвер, занимавшая эту должность последние девять лет, и объяснила свое решение.

Либерман, являющийся сторонником жестких действий против движения ХАМАС, подал в отставку из-за несогласия с прекращением боевых действий в секторе Газа против палестинских боевиков. Он объявил о выходе возглавляемой им НДИ из правящей в парламенте коалиции и переходе в оппозицию. Теперь уже бывший глава оборонного ведомства призвал к досрочному проведению выборов в парламент страны.

Ландвер поддержала позицию лидера своей партии и решила покинуть должность, на которой она реализовывала программы по улучшению жизни репатриантов.

Решение НДИ оставило поддерживающую премьер-министра Беньямина Нетаньяху коалицию с минимальным большинством в кнессете - 61 мандат из 120.