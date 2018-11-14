В Кремле предложили другое название санкциям США

В Кремле вновь отметили непредсказуемость Вашингтона, поэтому про возможные новые санкции сложно что-то сказать. Кроме одного - они незаконные, поэтому это не санкции, а рестрикции.

"То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, тоже ни для кого не секрет, и об этом все уже говорят абсолютно открыто​​​. Тем более, эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира - это, конечно, предмет для глубокой обеспокоенности всех", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в Сингапуре в интервью телеканалу "Дождь".

На вопрос об ожиданиях от новой волны антироссийских санкций, которые могут быть в ноябре, Песков заметил, что сложно сказать, что они будут из себя представлять. "Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут", - уверен он. "Это негативный фактор? Да, конечно", - сказал пресс-секретарь президента.

"Остальное уже надо смотреть, надо анализировать, какие будут шаги со стороны Вашингтона, и что мы будем делать для минимизации их последствий", - отметил Песков.

"Ради порядка я еще раз напомню, что санкции - это все-таки то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти ограничения, эти односторонние рестрикции как законные санкции, мы считаем их незаконными, - подчеркнул представитель Кремля. - Поэтому, наверное, более правильно употреблять слово самоограничения, рестрикции, а не санкции".

"Второе, насколько мы понимаем, этот процесс кодифицирован, то есть это уже не находится в русле решения того или иного органа или президента, а это то, что должно быть исполнено по закону, эта так называемая вторая волна санкций", - также сказал Песков.