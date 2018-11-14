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14.11.2018 12:23
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о стабильной макроэкономической ситуации

Текст: Кира Латухина

В Кремле не видят ничего критичного по части оттока капитала и прогнозируют приток.

По предварительным данным Центробанка, чистый отток капитала из России в январе-октябре утроился по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 42,2 млрд долларов.

Фото: depositphotos.com
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"Процесс достаточно волатильный: отток и приток, - сказал в интервью телеканалу "Дождь" в Сингапуре пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Капитал живет только там, где есть свобода передвижения для этого капитала", - напомнил он.

"Важно не забывать, что все-таки Россия - это страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности, - подчеркнул представитель Кремля. - То есть ситуация стабильна".

"Да, бывают моменты волатильности, когда больше капитал уходит за пределы страны, чем инвестиции, которые приходят. Разные конъюнктуры, но при этом в стране остаются абсолютно свободные условия..., и это залог того, что на смену оттоку придет приток", - пояснил Песков.
 

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