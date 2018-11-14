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14.11.2018 11:23
Рубрика: Власть

В Москве назвали бредом слова экс-депутата Рады о блицкриге

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Совете Федерации назвали бессмысленным заявление экс-депутата Верховной рады Украины Тараса Черновола о том, что Киев должен провести блицкриг и завершить его на Красной площади в Москве. Так он высказался о прошедших в самопровозглашенных ДНР и ЛНР выборах. Напомним, выборы глав и депутатов народных советов ДНР и ЛНР состоялись в минувшее воскресенье, 11 ноября. При этом официальный Киев заявил, что не признает их. Впрочем, в Кремле подчеркнули, что выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими договоренностями.

Заявление Черновола не осталось без реакции российской стороны. "Здесь, помимо нарушения всех международных норм и уголовного законодательства, еще и полный идиотизм", - заявил в интервью телеканалу RT зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Фото: Денис Петров/ РИА Новости
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Сенатор считает, что "мы придаем особое значение словам идиотов". Он назвал это неправильным. "Это маргиналы, люди, которые сами ничего не могут, они сами себя пиарят, пытаются сделать так, чтобы о них говорили, всплыть на поверхность", - отметил Андрей Климов.

Кроме того, на заявление Тараса Черновола отреагировали также в Госдуме. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий уверен, что экс-депутат Рады "страдает определенной русофобией". Депутат также выразил мнение, что Тарас Черновол сделал такое заявление, чтобы "о нем сегодня говорили". "Это бред сумасшедшего. Это показывает настроение всей элиты Украины, которая ничего не может сделать ни с ЛНР, ни с ДНР", - резюмировал Виктор Водолацкий.

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