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14.11.2018 17:46
Рубрика: Общество

В России появится национальный совет по вопросам аккредитации вузов

Текст: Мария Агранович
В России появится национальный совет по вопросам госаккредитации образовательной деятельности. Такое предложение озвучил на заседании Совета союза ректоров России ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. В совет должны войти ректоры вузов, ученые РАН, представители профессиональных ассоциаций, работодателей и органов госвласти.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий. Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

- Подобная система существует сегодня во Франции, - отметил Садовничий. - Это независимый административный орган, который проводит оценку вузов и исследовательских организаций, их образовательных программ. Туда входит около 4500 французских и зарубежных экспертов. Ежегодно совет публикует отчеты о своей работе.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Вопрос об усовершенствовании системы госаккредитации вузов уже несколько месяцев обсуждается в сфере высшего образования. Ректоры и чиновники едины во мнении, что она устарела, но революционных изменений быть не должно.

- Сегодня у нас нет четких алгоритмов по оценке образовательных программ вузов, избыточный объем документации, очень малочисленный корпус экспертов, - отметил Садовничий проблемы, которые требуют решения в первую очередь.

Кстати, о проблеме экспертов говорил на прошедших в понедельник парламентских слушаниях и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. В МГУ он повторил:

- Экспертов катастрофически не хватает, но что печальнее всего, среди них практически нет представителей ведущих вузов России.

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, в свою очередь, предложил обязать все ведущие вузы иметь в своем штате по паре экспертов для каждого направления подготовки, которые будут участвовать процедурах оценки вузов.

Одним из важных критериев при прохождении процедуры аккредитации должна стать независимая оценка знаний студентов. Эта идея также принадлежит ректору Высшей школы экономики, и сегодня ее поддержал Сергей Кравцов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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-У нас была независимая оценка студентов в рамках аттестации, - напомнил он. - От нее ушли. Почему? Она была необъективной... Но буквально на днях Госдума в первом чтении уже приняла закон об учете независимой оценки студентов при аккредитации. Наша задача - сделать все, чтобы она была объективной.

По словам Кравцова, в конце месяца состоится второе заседание рабочей группы по совершенствованию системы госаккредитации, где будет решено, какие предложения принимать, а какие нет.

Между тем

Совет ректоров предложил Минобрнауки и Рособрнадзору рассмотреть возможность использования результатов Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университетов" в рамках процедуры аккредитации вузов. В нем оцениваются три ключевые миссии университета: образование, наука и взаимодействие с обществом. Результаты первого рейтинга были представлены в конце прошлого года, новый рейтинг появится уже в конце ноября.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Реформа образования
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