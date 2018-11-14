В Совфеде объяснили сбой работы GPS на учениях НАТО в Норвегии

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает неполадки спутниковых навигационных систем GPS на учениях НАТО следствием недостатков в подготовке мероприятия, к чему Россия не имеет никакого отношения.

Так он прокомментировал в Facebook публикацию Associated Press. Издание со ссылкой на министерство обороны Норвегии сообщило, что причиной сбоя стали действия российских военных в Арктике.

"Подобные масштабные учения на относительно ограниченном пространстве практически всегда чреваты серьезными нестыковками", - отметил парламентарий.

"Определенные структуры на учениях НАТО оказались явно неготовыми к возникшей экстремальной ситуации", полагает он. "Ну, а потом сработал стереотип: виноваты, конечно, русские", - добавил Клинцевич.