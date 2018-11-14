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14.11.2018 14:10
Рубрика: Коммерческий транспорт

Видео: "КамАЗ" рассказал о первом российском премиум-грузовике

Текст: Валерий Карташов

Камский автогигант опубликовал подробный обзор своего нового магистрального тягача "КамАЗ"-54901. Рассказывает о модели начальник Научно-технического центра КамАЗа Игорь Валеев.

Перспективный грузовик "КамАЗ"-54901 станет первым автомобилем семейства К5. Тягач имеет каркас кабины от Mercedes Benz Actros последнего поколения.

Кабина К5 отличается большим объемом пространства в салоне: от пола до потолка - 1980 мм, а внутренняя ширина - 2270 мм. У нового "КамАЗа" оригинальный салон, органы управления и панель приборов с доступом на расстояние вытянутой руки, сиденье с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Фото: "Вести КАМАЗа"
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Напомним, "КамАЗ"-54901 будет оснащаться новым двигателем Р6, который создавался в сотрудничестве со швейцарской компанией Liebherr. Объем мотора составляет 12,0 л, а мощность от 380 до 550 л.с. "КамАЗ" Р6 имеет ресурс 1,5 млн км и межсервисный интервал 150 тысяч км. На автомобиле силовой агрегат агрегатирован немецким "автоматом" ZF Traxon.

"КамАЗ" следующего поколения с кабиной К5 будет локализован на 80-85%, при этом в дальнейшем планируется увеличить процент локализации. Известно, что "КамАЗ"-54901 будет продаваться по цене на 15-20% ниже Mercedes-Benz Actros.

Первые 40 тягачей из опытно-промышленной партии завод изготовит и поставит перевозчикам уже до конца текущего года. Серийный вариант встанет на конвейер в январе 2019 года.

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