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14.11.2018 16:17
Рубрика: Легковые авто

Volvo рассказала о новинках для России в 2019 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo. Volvo S60. Фото: Пресс-служба Volvo.
Volvo S60. Фото: Пресс-служба Volvo.

Компания Volvo продолжит обновление модельного ряда в 2019 году. Как рассказали "РГ" в пресс-службе бренда, марка привезет в нашу страну новые V60 Cross Country (июнь) и S60 (август).

В то же время шведы завершили поставки в Россию моделей Volvo S60, Volvo S60 Cross Country и V60 Cross Country предыдущего поколения.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Новый V60 Cross Country был представлен в сентбяре этого года. Универсал повышенной проходимости стал очередной моделью марки, в основу которой легла модульная архитектура SPA. Клиренс автомобиля составляет 210 мм - это на 75 мм больше, чем у обычного V60. В моторную гамму вошли бензиновый вариант Т5 (250 л.с.) и дизельный D4 (190 л.с.), оба с восьмидиапазонным "автоматом".

Для кросс-универсала предусмотрены специальный оффроудный режим работы ездовой электроники, система автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control) и системой контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control).

Что касается нового S60, то автомобиль показали летом этого года. Он также построен на модульной платформе SPA. Главная особенность автомобиля - у S60 не будет дизельных моторов. Модификация S60 T6 Twin Engine AWD  развивает 340 л. с., S60 T8 Twin Engine AWD - 400 л. с. Также доступны зарекомендовавшие себя бензиновые двигатели T5 и T6 и гибриды.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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В список электронных ассистентов вошла система City Safety, способная определять объекты на пути и задействовать тормоз в случае необходимости, а также функцию полуавтоматического управления, работающую на скорости до 130 км/ч.

Российские дилеры Volvo в октябре реализовали 728 автомобилей, что на 59,6% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи марки составили 5946 машин – на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Volvo V60 Cross Country. Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo