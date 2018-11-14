Выплаты вкладчикам банка "Москва" и "УМ-Банка" начнутся 28 ноября

Выплаты вкладчикам двух кредитных организаций - регионального акционерного коммерческого банка "Москва" и общества с ограниченной ответственностью "УМ-банк", у которых Центробанк сегодня отозвал лицензию, начнутся не позднее 28 ноября. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат возмещение. Сумма, не компенсированная страховкой (превышающая гарантированный государством размер в 1,4 млн рублей), будет погашаться в ходе ликвидации банках. По вкладам в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 14 ноября 2018 года.

Дополнительная информацию можно узнать по телефону: 8-800-200-08-05, а также на сайте Агентства по страхованию вкладов в разделе "Страхование вкладов/Страховые случаи".