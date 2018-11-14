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Вышел атмосферный русский трейлер нового "Омена"

НОВОСТЬ14.11.2018, 18:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Опубликован угрюменький и атмосферный локализованный трейлер фильма ужасов "Омен: Перерождение". Который на самом деле никакой, конечно, не "Омен", в оригинале называется The Prodigy и "Оменом" стал в рекламных целях - исключительно молитвами прокатчика. И тем, что где-то перекликается с "оригиналом".

В центре истории - молодая мать, которая "обеспокоена странным поведением своего восьмилетнего сына, считая, что причина такого поведения - нечто сверхъестественное".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел эпичный трейлер фильма Родригеса про девочку-робота-убийцу

Режиссер - Николас МакКарти (жанровая антология "Черные праздники", "сатанинский" "Дом" 2013 года), сценарий - небезызвестного Джеффри Блюхера ("Пожираемые заживо", "Полуночный экспресс" по Клайву Байкеру, антология "Азбука смерти", мартиновские "Летящие сквозь ночь" и ремейк "Кладбища домашних животных" Кинга).

В ролях: Тейлор Шиллинг ("Оранжевый - хит сезона"), Джексон Роберт Скотт ("Оно", "Бойтесь ходячих мертвецов"), Колм Фиор ("Буря столетия", "Хроники Риддика"), Бриттани Ален ("От этого песок становится красным").

В кино - с 7 февраля.

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