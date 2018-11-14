Владельцам "серых" сим-карт придется переписать их "на себя" по всем правилам - прийти в салон сотовой связи, назвать номер телефона, показать паспорт и подписать договор, переоформив сим-карту с той фирмы-однодневки, на которую с большой вероятностью она была оформлена.

Оператор может легко убедиться, что компании, на которую оформлена сим-карта, давно нет. Фото: depositphotos.com

Это же касается сим-карт в "умных" вещах, которые через мобильную связь подключены к интернету (например, автомобиль, охранная сигнализация дома, котел газового оборудования на даче). Они также должны быть оформлены по всем правилам, то есть не на продавца или монтажника оборудования, а лично на владельца устройства с сим-картой. Это не касается сим-карт в арендованном оборудовании.

Зачем все эти сложности? Оператор может легко убедиться, что компании, на которую записана сим-карта в "умном" устройстве, уже давно нет, либо эта компания по запросу оператора не подтвердит использование этого номера. Можно не переоформлять такую сим-карту на себя, а просто купить новую - это обычная симка с пакетным тарифом для модема, так как голосовые услуги здесь не нужны.

Все дело в том, что правительство приняло постановление, описывающее механизм блокировок "серых" сим-карт. Таким образом, вступивший в силу с 1 июня закон, который обязал сотовых операторов проверять достоверность сведений об абонентах, начинает работать на практике.

Тем, кто получил сим-карту по всем правилам - заключил договор на оказание услуг мобильной связи в салоне сотового оператора, показав паспорт, - не о чем беспокоиться. Для них ничего не меняется. Тем, кто купил сим-карту с рук, придется ее легализовать, чтобы использовать и дальше.

Сим-карты для газового котла или охранной сигнализации также надо переоформить "на себя", иначе в самый неподходящий момент она может перестать работать

В противном случае оператор, обнаружив несоответствие данных об абоненте, обязан заблокировать номер. Правда, ни закон, ни постановление не обязывают операторов проводить сплошной аудит абонентов, возможно, такая обязанность будет возложена на них позже.

Если достоверность данных о владельце вызывает сомнения у оператора, блокировка произойдет не внезапно. Постановление обязывает его отправить смс с предупреждением и дает фактическому владельцу номера 15 дней на то, чтобы уладить все формальности.