Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с Германией

Новости

Германия - Россия - онлайн-трансляция товарищеского матча 22:44
В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма 22:32
Взрыв в жилом доме в Москве не связан с газом 22:03
В Москве в жилом доме произошел хлопок газа 21:49
Нефть выросла в цене вопреки увеличению ее запасов в США 21:37
Главгосэкспертиза одобрила смету реставрации Ласточкиного гнезда 21:23
Названа возможная кандидатура врио главы Челябинска 20:40
В Чувашии чиновница выписала себе 39 премий 20:39
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма 20:16
ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России 20:10
В Германии при столкновении автобусов пострадали 40 человек 19:54
Суд отказался освобождать футболиста Павла Мамаева под залог 19:51
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии 19:28
Цены на жизненно важные лекарства будут снижаться 18:54
В Твери реабилитировали запрещенную афишу 18:44
Художник пообещал уничтожить купленную картину Бэнкси 18:44
В Кузбассе детскую площадку собрали на час ради фото 18:41
Минздрав назвал случаи, когда производитель обязан снизить цену лекарства 18:31
Сергей Кузнецов прокомментировал ситуацию вокруг киноцентра "Соловей" 18:26
Стали известны подробности сюжета нового "Чужого" 18:25
СМИ: Роналду обручился с матерью своего ребенка 18:24
МИД РФ: Минюст США не препятствовал пыткам ЦРУ 18:22
У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель" 18:12
В Турции найден редкий 1800-летний драгоценный камень 18:10
Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной 18:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 21:52
Рубрика: Спорт

Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с Германией

Текст: Данила Жиляев
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на контрольный матч с Германией. За нашу национальную команду дебютирует натурализованный бразилец Ари.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

История попадания в сборную игрока "Краснодара" непроста. Он несколько лет добивался получения российского паспорта, затем, став его обладателем, старался заработать вызов в национальную команду. И Ари его получил, но лишь из-за травм игроков, которые ранее были вызваны, однако теперь не смогут помочь сборной - оказались в лазарете полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов и форвард "Зенита" Артем Дзюба.

Фото: REUTERS
Сборные Голландии и Франции могут выбить немцев из элиты Лиги наций

Вместо Дзюбы Ари и был вызван Станиславом Черчесовым. И сегодня у него наконец-то появился шанс доказать, что не зря бразильский футболист, уже много лет играющий в России, боролся за право играть за нашу команду.

Также обращает на себя внимание появление в старте армейского защитника Кирилла Набабкина.

Кроме того, в отсутствие Дзюбы, капитанскую повязку наденет на рукав полузащитник "Краснодара", автор первого гола сборной России на ЧМ-2018 Юрий Газинский.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Сборная России сыграет с немцами в красной форме

В остальном, в составе нет откровений. Место в воротах, как и было анонсировано, занял зенитовец Андрей Лунев. Вот в каком сочетании сборная Россиии выйдет на игру. Андрей Лунев - Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш - Юрий Газинский, Далер Кузяев - Алексей Ионов, Александр Ерохин, Алексей Миранчук - Ари. Запасные: Гилерме, Антон Шунин, Андрей Семенов, Антон Заболотный, Руслан Камболов, Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Егор Сорокин, Дмитрий Полоз, Федор Чалов, Павел Могилевец, Владислав Игнатьев.

Матч между сборными Германии и России состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Спорт Футбол Товарищеские матчи Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ООН поддержали резолюцию России по ликвидации нацизма
Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах
Украина задержала 15 судов за заходы в порты Крыма
США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии
Отрубившему кисти жене изуверу дали 14 лет колонии строгого режима