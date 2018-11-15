Ари вошел в стартовый состав сборной России на матч с Германией

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на контрольный матч с Германией. За нашу национальную команду дебютирует натурализованный бразилец Ари.

История попадания в сборную игрока "Краснодара" непроста. Он несколько лет добивался получения российского паспорта, затем, став его обладателем, старался заработать вызов в национальную команду. И Ари его получил, но лишь из-за травм игроков, которые ранее были вызваны, однако теперь не смогут помочь сборной - оказались в лазарете полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов и форвард "Зенита" Артем Дзюба.

Вместо Дзюбы Ари и был вызван Станиславом Черчесовым. И сегодня у него наконец-то появился шанс доказать, что не зря бразильский футболист, уже много лет играющий в России, боролся за право играть за нашу команду.

Также обращает на себя внимание появление в старте армейского защитника Кирилла Набабкина.

Кроме того, в отсутствие Дзюбы, капитанскую повязку наденет на рукав полузащитник "Краснодара", автор первого гола сборной России на ЧМ-2018 Юрий Газинский.

В остальном, в составе нет откровений. Место в воротах, как и было анонсировано, занял зенитовец Андрей Лунев. Вот в каком сочетании сборная Россиии выйдет на игру. Андрей Лунев - Кирилл Набабкин, Роман Нойштедтер, Георгий Джикия, Константин Рауш - Юрий Газинский, Далер Кузяев - Алексей Ионов, Александр Ерохин, Алексей Миранчук - Ари. Запасные: Гилерме, Антон Шунин, Андрей Семенов, Антон Заболотный, Руслан Камболов, Федор Кудряшов, Антон Миранчук, Егор Сорокин, Дмитрий Полоз, Федор Чалов, Павел Могилевец, Владислав Игнатьев.

Матч между сборными Германии и России состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.