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15.11.2018 09:25
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция матча Германия - Россия

Текст: Никита Лашкул

Спустя 9 лет сборная России вновь сыграет с Германией. В Лейпциге наша команда проведет предпоследний матч в 2018-м году.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Двое футболистов вызваны в сборную РФ на матчи с немцами и шведами

Этот год для четырехкратных чемпионов мира получился тяжелым. Чудовищное выступление на первенстве планеты в России сменилось такими же унылыми результатами и в Лиге наций. Германия один раз поделила очки с французами и дважды проиграла, причем умудрилась даже в матче с Голландией нарваться на разгром. Немцам нужна любая любая победа, тем более над командой, которая так удачно выступила летом.

Как и в прошлом десятилетии, Россия сыграет с Германией на фоне крупного международного успеха. Тогда команда Гуса Хиддинка выиграла бронзу на Евро-2008, сейчас - пробилась в восьмерку лучших на чемпионате мира.

Единственной проблемой для нашей сборной может стать череда обрушившихся на игроков травм. Черчесов остался без Дзюбы, Головина, Фернандеса и Черышева. Зато появилась молодежь в лице Егора Сорокина и лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова. Кроме того, впервые сыграет очередной натурализованный футболист - бразилец Ари из "Краснодара".

Матч Германия - Россия начнется в 22:45 по Москве, не пропустите!

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