Защитник ЦСКА Марио Фернандес выбыл на неделю. Об этом сообщил агент футболиста Жорже Машаду.

По его словам, которые приводит "Чемпионат", Фернандес провел ночь в больнице. Никаких осложнений с его здоровьем не возникло. Но принять участие в матче ЦСКА - "Зенит", запланированном на 11 ноября, защитник не сможет.

Напомним, Фернандес получил травму по ходу матча Лиги чемпионов против "Ромы" и смог покинуть поле лишь на носилках. Подозрения на перелом скулы и носа футболиста не подтвердились: клуб заявил, что у Марио сотрясение легких и ушиб мягких тканей лица.