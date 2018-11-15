Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец"

Германия осудила действия Украины. Речь идет о сайте "Миротворец", который внес в свою базу Герхарда Шредера. Бывший канцлер ФРГ попал в "черный список" после интервью, в котором он признал правомерность воссоединения Крыма с Россией.

"Мы осуждаем этот список", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря внешнеполитического ведомства ФРГ. Берлин и ранее настаивал на том, чтобы официальные власти содействовали удалению скандального сайта.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако почти у всех, кто "засветился" на сайте, потом возникают проблемы на украинской границе. Людей просто не пускают в страну.

Добавим, что "Миротворец" обвинил Шредера, который был канцлером ФРГ в 1998 - 2005 годах, в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "манипуляции общественно значимой информацией" и "антиукраинской пропаганде".