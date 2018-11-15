Что будет с рублем после обвала цен на нефть

Новости

Мигранты залезли на пограничный забор между Мексикой и США 07:11
Физики ДВФУ создали "ловушку для молекул" опасных веществ 07:06
Взрыв прогремел на кладбище в Буэнос-Айресе 07:01
Подарившую ребенка омичку лишили родительских прав 06:50
Трамп обосновал проигрыш республиканцев на выборах фальсификациями 06:47
В охваченной огнем Калифорнии ожидаются дожди и подтопления 06:29
В Комсомольске-на-Амуре учительница избила второклассника 06:22
На Камчатке объявили штормовое предупреждение 06:18
США назвали новые санкции против РФ "драконовскими" 05:52
Авиакомпания JAL за год отстранила от полетов 19 нетрезвых пилотов 05:36
Жители Камчатки ощутили шестибалльное землетрясение 05:30
В 21 веке США потратили на войны почти шесть триллионов долларов 05:26
США призвали к выводу иранских сил из Сирии 04:58
Четырехметровая акула напала на каякера в Австралии 04:54
Меланья Трамп добилась увольнения заместителя Болтона 04:22
Берлин призвал Киев удалить сайт "Миротворец" 04:17
Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit 03:52
В Канаде 25 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 03:32
В Совфеде прокомментировали опасения США проиграть войну России 03:13
В Якутии авария на ЛЭП оставила без света 56 тысяч человек 02:28
CNBC: Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских С-400 02:28
Телеканал Fox News поддержал иск CNN против президента США 02:12
В Японии два кота третий год не могут попасть в музей 01:50
Турецкий МИД призвал к международному расследованию убийства Хашкаджи 01:40
США ввели санкции в отношении отелей и организаций Кубы 01:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Как изменятся ставки по ипотеке в ближайшее время
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
У нас в гостях - вице-премьер Татьяна Голикова
15.11.2018 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после обвала цен на нефть

Текст: Роман Маркелов

Курс рубля на вчерашних торгах спокойно реагировал на падение нефтяных котировок ниже 70 долларов за баррель и даже укреплялся к доллару. Но уже сегодня все может измениться, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Причин для стойкости рубля при обвале на нефтяном рынке было несколько, говорит начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. Основной негативный эффект для рубля в последнее время несет санкционная риторика западных стран - на этой волне российская валюта дешевела с прошлой недели, и сейчас наблюдается некоторый отскок и стабилизация пары "доллар-рубль", отмечает он.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Почему москвичи начали отказываться от наличных в пользу карт

Кроме того, стало известно, что до конца года Конгресс США не планирует рассматривать вопрос санкций против России, что перекрывает негатив от подешевевшей нефти, добавляет Салтыков.

На рубль также положительно повлияли успешные проведенные российским Минфином в среду аукционы по размещению ОФЗ, указывает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Кроме того, рубль устойчив благодаря сохраняющемуся высокому сальдо платежного баланса России и начинающемуся налоговому периоду, который способен оказать локальную поддержку российской валюте.

Сегодня на этом фоне в первой половине дня рубль может укрепиться к доллару, считает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Однако уже во второй половине дня снижение нефтяных котировок из-за ожидания роста запасов сырой нефти в США на 2,8 миллиона баррелей (согласно прогнозу Bloomberg) сыграет против рубля, считает он. Доллар также поддержит ожидание роста розничных продаж в США за октябрь, что придаст уверенности инвесторам в увеличении процентной ставки ФРС, добавляет Веселов.

Рубль сохраняет зависимость от стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но при сохранении средних цен на уровне 70 долларов за баррель в моменте может и не следовать за ценами на нефть, допускает Салтыков. Безусловно, при падении цены на нефть в район 60 долларов за баррель и ниже рубль уже не сможет игнорировать это и начнет снижение, говорит он. Рынки демонстрируют волнение по поводу декабрьского заседанием ОПЕК+ (6-7 декабря), опасаясь возможного наращивания добычи для компенсации последствий санкций против Ирана, отмечают аналитики Росбанка.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских банков

Помимо этого, опасения вызывает замедление мирового спроса на нефть из-за непрекращающихся торговых конфликтов. В довершение президент США Дональд Трамп сохраняет недовольство высокими ценами на нефть, провоцируя эмоциональные распродажи.

Все вместе провоцирует смену "бычьего" тренда по нефти на "медвежий". Нефть может протестировать уровни около 60 долларов за баррель еще до начала декабря, не исключают аналитики Росбанка. Но не стоит забывать, что ОПЕК называл "комфортной" цену в 70 долларов за баррель, поэтому консолидированное решение может быть направлено на локализацию ценовых провалов, а не только на достижение текущего баланса спроса и предложения, считают они. Сильных драйверов роста для российской валюты пока не наблюдается, поэтому, при сохранении текущей конъюнктуры, рубль, скорее всего, продолжит проседать, заключает Люшин.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании
Министр обороны Израиля ушел в отставку из-за сектора Газа
В Госдуме ответили на слова экс-депутата Верховной рады о блицкриге
Миллер ответил на угрозы США по "Северному потоку-2"
Движение по трассе "Москва - Петербург" запустят в сентябре 2019 года