Что будет с рублем после обвала цен на нефть

Курс рубля на вчерашних торгах спокойно реагировал на падение нефтяных котировок ниже 70 долларов за баррель и даже укреплялся к доллару . Но уже сегодня все может измениться, допускают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Причин для стойкости рубля при обвале на нефтяном рынке было несколько, говорит начальник управления разработки стратегии СМП-банка Анатолий Салтыков. Основной негативный эффект для рубля в последнее время несет санкционная риторика западных стран - на этой волне российская валюта дешевела с прошлой недели, и сейчас наблюдается некоторый отскок и стабилизация пары "доллар-рубль", отмечает он.

Кроме того, стало известно, что до конца года Конгресс США не планирует рассматривать вопрос санкций против России, что перекрывает негатив от подешевевшей нефти, добавляет Салтыков.

На рубль также положительно повлияли успешные проведенные российским Минфином в среду аукционы по размещению ОФЗ, указывает зампред правления Локо-банка Андрей Люшин. Кроме того, рубль устойчив благодаря сохраняющемуся высокому сальдо платежного баланса России и начинающемуся налоговому периоду, который способен оказать локальную поддержку российской валюте.

Сегодня на этом фоне в первой половине дня рубль может укрепиться к доллару, считает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. Однако уже во второй половине дня снижение нефтяных котировок из-за ожидания роста запасов сырой нефти в США на 2,8 миллиона баррелей (согласно прогнозу Bloomberg) сыграет против рубля, считает он. Доллар также поддержит ожидание роста розничных продаж в США за октябрь, что придаст уверенности инвесторам в увеличении процентной ставки ФРС, добавляет Веселов.

Рубль сохраняет зависимость от стоимости энергоресурсов в среднесрочной перспективе, но при сохранении средних цен на уровне 70 долларов за баррель в моменте может и не следовать за ценами на нефть, допускает Салтыков. Безусловно, при падении цены на нефть в район 60 долларов за баррель и ниже рубль уже не сможет игнорировать это и начнет снижение, говорит он. Рынки демонстрируют волнение по поводу декабрьского заседанием ОПЕК+ (6-7 декабря), опасаясь возможного наращивания добычи для компенсации последствий санкций против Ирана, отмечают аналитики Росбанка.

Помимо этого, опасения вызывает замедление мирового спроса на нефть из-за непрекращающихся торговых конфликтов. В довершение президент США Дональд Трамп сохраняет недовольство высокими ценами на нефть, провоцируя эмоциональные распродажи.

Все вместе провоцирует смену "бычьего" тренда по нефти на "медвежий". Нефть может протестировать уровни около 60 долларов за баррель еще до начала декабря, не исключают аналитики Росбанка. Но не стоит забывать, что ОПЕК называл "комфортной" цену в 70 долларов за баррель, поэтому консолидированное решение может быть направлено на локализацию ценовых провалов, а не только на достижение текущего баланса спроса и предложения, считают они. Сильных драйверов роста для российской валюты пока не наблюдается, поэтому, при сохранении текущей конъюнктуры, рубль, скорее всего, продолжит проседать, заключает Люшин.