Джонни Ли Миллер сыграет в экранизации рассказа Урсулы Ле Гуин

Звезда сериала "Элементарно" Джонни Ли Миллер и рэпер Коммон ("Джон Уик", "Отряд самоубийц", "Ад на колёсах") сыграют двух космических бурильщиков в экранизации легендарной фантастической новеллы Урсулы Ле Гуин "Девять жизней". Об этом сообщает Den of Geek. По сюжету новеллы после двух лет на поверхности пустынной и очень опасной планеты герои наконец встречают своих будущих сменщиков по скважине - десять клонов человека по имени Джон Чоу. Пятерых парней и пятерых девушек.

Писательница Урсула Ле Гуин - один из главных столпов научной фантастики золотого века. После ее смерти в январе 2018 года многие ожидали, что новые экранизации произведений ле Гуин не заставят себя ждать. Так и получилось. Новелла "Девять жизней" была выбрана для адаптации вовсе не случайно. В 2019 году году ей исполнится 50 лет.

Впервые "Девять жизней" были опубликованы в журнале Playboy, и сам президент Линдон Джонсон похвалил рассказ, чем сделал его невероятно популярным. Только после этого наружу выплыла неловкая история. Издатели журнала опасались, что имя женщины-фантаста на страницах Playboy вызовет очень "нервную" реакцию, поэтому сей факт они предпочли спрятать, оставив от имени автора лишь первую букву - У. Ле Гуин. "Это был первый (и единственный) раз, - вспоминала писательница, - когда я реально столкнулась с гендерными предрассудками по отношению к женщине-писательнице; это было настолько глупо и гротескно, что я даже не придала этому значения…. хотя стоило бы".

Режиссером и соавтором сценария будущей экранизации станет шотландка Сири Роднс, для которой этот проект станет дебютом в большом кино. Два года назад её короткометражка "Возьми с собой своих напарников" участвовала в официальной программе Берлинского кинофестиваля.