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Еще один цикл Джорджа Мартина экранизируют

НОВОСТЬ15.11.2018, 16:45
Текст:   Олег Усков

Сдвинулся с точки двухлетнего стояния проект экранизации "Диких карт" (Wild Cards) Джорджа Мартина ("Игра престолов"). Благую весть принес The Wrap.

Фото: kinopoisk.ru
В финальном сезоне "Игры престолов" будет много секса

Сервис Hulu посулил - по крайней мере, пока - два сериала по циклу. Автор первоисточника - по-прежнему продюсер. Наряду с Мелиссой Снодграсс, редактором книжной франшизы. Сценарием займется Эндрю Миллер ("Тайный круг").

Других подробностей нет: ни каста, ни сроков.

"Дикие карты" выходят с 1987 года. Это - гигантская межавторская эпопея, которую сам Мартин называет "романом-мозаикой".

Среди авторов сегментов Wild Cards - Роджер Желязны, Пэт Кэдиган, Льюис Шайнер, Уолтон Саймонс, Лианна Харпер, другие важные авторы.

"Карты" рассказывают про альтернативную постапокалиптическую Землю, 90% населения которой выкосил в сороковых годах распыленный над Манхеттеном генетический вирус Wild Cards. После чего выжившие разделились на "тузов" - сверхлюдей, не утративших обычный человеческий облик, и "джокеров" -  уродливых, зачастую - крайне причудливо, мутантов.

Ранее мы рассказывали о новой экранизации "Летящих сквозь ночь" Мартина - также в формате сериала.

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