Госслужащие пересядут на автомобили Aurus

Российские госслужащие пересядут на автомобили бренда Aurus (проект "Кортеж"), собранные в России, а также продолжат использовать в качестве служебного транспорта новые модели брендов Hyundai и Genesis.

"Когда появятся эти машины в массовом производстве, будем закупать их для транспортного обслуживания госслужащих. Мы обязательно будем поддерживать отечественных производителей", - заявил в интервью ТАСС управляющий делами президента РФ Александр Колпаков.

Напомним, что "Автотранспортный комбинат" Управления делами президента РФ обслуживает правительство России, парламент и Администрацию президента. Автопарк предприятия постоянно обновляется, пополняя свой гараж иномарками, произведенными в России. В последнее время учреждение активно осваивает новые модели Hyundai и Genesis. На сегодня таких автомобилей насчитывается более 170 единиц. Среди них 150 машин Hyundai i40, девять Genesis G80, 16 Genesis G90.

Для продвижения и продажи машин бренда Aurus создана компания ООО "Аурус", владельцами которой стали НАМИ (мажоритарный акционер) и группа Sollers. Первым пассажиром лимузина Aurus стал Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая. В настоящее время глава государства пользуется Aurus регулярно.

Остальные модели нового бренда будут носить следующие имена: "Сенат" для седана и лимузина, "Арсенал" - для минивэна, "Комендант" - для внедорожника.

Как ранее говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, основным и наиболее массовым продуктом в линейке Aurus должен стать SUV. По его словам, прототип должен появиться в конце этого года, а полностью разработка, включая испытания и сертификацию, будет завершена в конце 2019 года.

Кстати, не так давно стало известно, что автомобили Aurus раскупили еще до начала продаж.