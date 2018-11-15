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15.11.2018 11:26
Рубрика: Бензин

Игорь Сечин объяснил причину завышенных цен на бензин

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

У независимых АЗС всего 30 процентов рынка в России, 70 процентов отдано вертикально интегрированным компаниям. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Но, по его словам, именно эти 30 процентов и диктуют цены на бензин. "Этим компаниям отказывает поддержку ФАС. И если другие игроки рынка снижают стоимость топлива, то они попадают сразу на антимонопольное разбирательство. В итоге приходится поднимать цену опять",- пояснил Сечин.

Глава "Роснефти" также рассказал о некоторых регионах, где процветают монопольные сообщества с устоявшейся схемой поставок, которые стремятся поднять цены. И даже вертикально интегрированным компаниям приходится подстраиваться под такую схему.

Игорь Сечин заявил, что эта ситуация не останется без внимания. "Будет очень серьезное разбирательство", - добавил он.