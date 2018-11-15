К концу года 98,5 процента россиян смогут в цифровом качестве принимать 20 бесплатных телеканалов. Такой новогодний подарок обещает гражданам минкомсвязи. С февраля следующего года начнется поэтапное отключение аналогового телесигнала. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал членов правительства сделать все возможное, чтобы переход на новый формат прошел гладко, без лишней бюрократии и без злоупотреблений со стороны тех, кто захочет нагреть руки на продаже цифрового оборудования.

Готовность страны к полному переходу на "цифру" стала главной темой заседания кабмина. "С января следующего года мы завершаем, наверное, самый большой в мире проект цифровизации телевидения, подавляющее большинство наших граждан уже смотрят телепрограмму в цифровом формате", - начал тему Дмитрий Медведев. "В результате полного перехода на "цифру" качество изображения станет высоким, современным во всех домохозяйствах, у нас их, по статистике, 56 миллионов", - добавил он.

Тема возникла не сегодня, старт процессу был дан почти десять лет назад, напомнил премьер. За это время была создана инфраструктура для цифрового телевещания, в итоге граждане получат возможность уже до конца этого года смотреть 20 бесплатных каналов в цифровом качестве вместо трех-четырех аналоговых.

По данным минкомсвязи, созданная сеть наземного цифрового телевещания насчитывает 5028 объектов. Это самый крупный в мире проект цифровизации телевидения, подтвердил глава ведомства Константин Носков. В ходе заседания он отметил, что в других странах решение об отключении аналогового вещания принимался при покрытии "цифрой" порядка 70-80% территории, в России же сейчас 98,5% населения может принимать цифровой сигнал.

Для обеспечения подобных показателей проделана беспрецедентная работа, рассказал журналистам генеральный директор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" Андрей Романченко (РТРС является исполнителем мероприятий по развитию сети цифрового эфирного телерадиовещания в России). По его словам, больше всего передатчиков установлено в Забайкалье - 265. "Если их по линейке соединить с Читой, получается 70 тысяч километров. На каждый объект наши группы должны были с целью контроля доехать 15 раз. Получаем цифру более миллиона километров, это до Луны, обратно и еще раз до Луны. И это только Забайкальский край", - привел он пример.

В России же сейчас 98,5% населения может принимать цифровой сигнал

Таким образом, до конца года вся территория страны будет покрыта наземным цифровым сигналом. "Вся страна будет подключена до конца этого года. К Новому году все жители нашей страны получат этот подарок, все будут смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве бесплатно", - заверил Носков.

"Окончательный переход на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода", - сообщил Дмитрий Медведев​​. "Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме", - добавил он.

Константин Носков считает, что отключение аналогового сигнала пойдет в три этапа, регионы будут переходить целиком на цифру по мере готовности. Окончательное решение примет правительственная комиссия по телерадиовещанию. "Последний этап отключения будет происходить в начале июня следующего года", - уточнил он.

"Переход с аналогового сигнала на цифровой должен пройти для наших телезрителей максимально гладко", - подчеркнул Медведев. "Необходимо соблюдать тот график, который будет разработан, важно, чтобы те вопросы, с которыми обратятся люди, решались без проволочек. И здесь основная ответственность, конечно, лежит на региональных властях", - добавил глава кабмина.

Отдельный вопрос - подключение к цифровому сигналу тех россиян, кто проживает на территориях, не охваченных цифровым сигналом. Это порядка полутора процентов населения, или около 800 тысяч домохозяйств. Они могут рассчитывать только на спутниковое телевидение. По словам Андрея Романченко, речь идет не только о "северах", такие участки достаточно равномерно распределены по территории страны. "У нас есть 11 субъектов Российской Федерации, где стопроцентный охват наземным эфирным вещанием, есть регионы, где охвачено 96-97%", - рассказал он, пояснив, что степень проникновения сигнала зависит от рельефа местности, размера объекта, расстояний, плотности населения.

Правительство показывает пример - начало заседаний кабмина транслируется в прямом эфире. Фото: Сергей Куксин/ Архив "РГ"

Добиваться полного охвата цифрой в таких местах нерентабельно, продолжил Константин Носков. Тем не менее государство обеспечит бесплатный доступ к двум мультиплексам. По словам главы минкомсвязи, часть таких зрителей уже обзавелась тарелками и ресиверами, но платит абонентскую плату. После перехода на "цифру" просмотр 20 основных каналов станет бесплатным, такая договоренность уже достигнута с операторами спутниковой связи. Сэкономить смогут и те, кому придется покупать спутниковые тарелки. "Мы договорились с крупнейшими операторами спутникового телевидения, все они для наших граждан, проживающих в зонах вне цифрового приема разработали специальное предложение: оно включает себя примерно 30-процентную скидку на антенну и комплект приемного оборудования. Это составляет примерно 4500 рублей", - сообщил Носков.

Дмитрий Медведев также дал указание защитить интересы тех телезрителей, у которых пока нет современных телевизоров, способных принимать цифровой сигнал. "Этих граждан также нельзя оставить без телевидения, нужно также компенсировать затраты граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой", - сказал он. "Вне зоны охвата "цифры" не должен остаться ни один дом", - подчеркнул глава кабмина.

В ряде регионов власти уже начали помогать гражданам обзавестись необходимой техникой. Например, в Тверской области, которая планирует целиком перейти на "цифру" в начале декабря, полным ходом идут выплаты компенсаций счастливым обладателям новых телеприемников и приставок. "Мы уделяем внимание поддержке малообеспеченным гражданам, - проинформировал губернатор Игорь Руденя. - Мы приняли решение о возмещении жителям с невысоким уровнем дохода затрат на приобретение оборудования для подключения к цифровому вещанию, и уже начали выплаты". По его словам, процедура очень простая: для получения компенсации в размере одной тысячи рублей на заявителя необходимо предоставить справку о доходах, справку о составе семьи и чек за приобретение оборудования.

Вне зоны охвата "цифры" не должен остаться ни один дом

Объемы продаж современных телевизоров и приставок растут в связи с предстоящим переходом на "цифру". В этой ситуации необходимо проследить, чтобы не было дефицита и искусственного роста цен, уверен Дмитрий Медведев. "Обращаю внимание коллег, которые должны мониторинг обеспечить, - это минпромторг, в соответствии с протокольным решением, антимонопольная служба. Я имею в виду по ценам на пользовательское оборудование для приема цифрового телевидения, чтобы там не было манипуляций с этим", - сказал он. "И в целом, чтобы организации торговли обеспечивали наличие соответствующих видов техники, смотрели за ценами", - добавил премьер.