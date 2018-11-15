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15.11.2018 12:11
Рубрика: Легковые авто

Kia Soul нового поколения покажут в конце ноября

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia опубликовала первое тизерное изображение кроссовера Soul нового поколения, где показана задняя часть будущего автомобиля. Судя по фото, модель сохранит стилистические элементы своего предшественника.

Также компания объявила о том, что мировая премьера машины состоится на международном автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 30 ноября по 9 декабря. Согласно пресс-релизу, следует ждать изменений в моторной линейке. Анонсированы современные бензиновые силовые агрегаты с турбонаддувом и полностью электрическая силовая установка.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Ожидается, что Soul нового поколения сменит платформу и получит увеличенную колесную базу при лишь незначительно увеличившихся внешних габаритах. Главная интрига, получит ли машина нового поколения систему подключаемого полного привода. Представители корейской марки пока не подтверждают, но и не исключают такую возможность. Это может произойти, если Soul построят на "тележке" Hyundai Kona.

Что касается дизайна, то, судя по шпионским снимкам, у Soul появится иные бамперы и решетка радиатора, а также абсолютно новая головная оптика и фонари, а материалы отделки салона улучшатся.

Те же шпионские фото позволяют предполагать, что автомобиль обзаведется электронными помощниками нового поколения, в частности элементами автопилотирования на основе систем контроля рядности, мертвых зон и автоматического торможения. Не исключено, что Soul даже освоит дистанционную парковку (без водителя в салоне).

Производство кроссовера нового поколения начнется в середине 2019 года.

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