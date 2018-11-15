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15.11.2018 18:07
Рубрика: Спорт

Кирьяков: Акинфеев рановато ушел из сборной

Текст: Данила Жиляев

Бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча нашей национальной команды с немцами. Он высказал мнение, что команде может не хватать вратаря Игоря Акинфеева, который не так давно объявил о завершении выступлений за сборную.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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"Раз матч товарищеский, значит, по нему нельзя будет делать глубоких выводов. Однако проверить себя на фоне такого соперника, как немцы, всегда полезно. Это знак качества. Пусть у Германии за плечами самый провальный чемпионат мира в ее истории, слабой эта команда никогда не будет, - приводит слова Кирьякова "Советский спорт". - Когда все здоровы, команда у Черчесова хорошо укомплектована. Есть взаимодействие между линиями. Мы даже уход Игоря Акинфеева пережили относительно безболезненно. Хотя он, считаю, рановато закончил карьеру в сборной. В любом случае, процесс обновления после чемпионата мира не завершен. И травмы, в этом плане, могут помочь Черчесову просмотреть больше вариантов. Думаю, и с немцами, и со шведами мы увидим какие-то эксперименты".

Контрольный матч между сборными Германии и России состоится сегодня в Лейпциге и начнется в 22:45 по московскому времени. "РГ" проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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