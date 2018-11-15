Король Бахрейна и Рамзан Кадыров изучили Sukhoi Superjet 100 на авиашоу

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа в ходе авиашоу в Бахрейне поднялся на борт выставленного на статической стоянке российского лайнера Sukhoi Superjet 100.

Сделал он это в компании главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, также посещающего сегодня выставку BIAS 2018, и президента компании "Гражданские самолеты Сухого" Александра Рубцова. Король разместился в кресле второго пилота и выслушал рассказ президента "ГСС" о начинке этого самолета и его особенностях. Также он прошелся по пассажирскому салону, уделив внимание размеру багажных полок, удобству кресел и пространству между рядами.

Внутри самолета он провел достаточно много времени, что позволяет судить о неформальности его визита. Хамад ибн Иса Аль Халифа сам проходил летную подготовку и является давним поклонником самолетов "Сухой". Посещение королем российского лайнера вызвало настоящий ажиотаж среди местной публики, запечатлеть себя на фоне короля и российского лайнера собрались десятки посетителей авиашоу.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте о теплых отношениях между Бахрейном и Чеченской Республикой. "Они полностью соответствуют внешнеполитическому курсу, проводимому президентом России Владимиром Путиным и МИДом России в регионе Ближнего Востока", - сказал он.