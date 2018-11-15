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15.11.2018 16:59
Рубрика: Бензин

Козак поручил проверить данные о дефиците топлива в регионах

Текст: Роман Маркелов
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам оперативно проверить сообщения СМИ о локальном дефиците топлива на независимых АЗС в российских регионах. Об этом рассказал журналистам представитель вице-премьера Илья Джус.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Надзорные функции регулятора топливного рынка исполняет ФАС, правительство продолжит отслеживать ситуацию на бирже в динамике. Д.Козак рассмотрит оперативные доклады ФАС и Минэнерго по ситуации на бирже. Вице-премьер также дал поручение оперативно проверить информацию СМИ о возникшем локальном дефиците топлива на независимых АЗС в отдельных регионах", - сообщил Джус (цитата по "Интерфаксу").

В конце октября правительство и нефтяные компании на фоне начала нового витка роста цен на бензин договорились зафиксировать их на июньском уровне до конца этого года. За невыполнение договоренностей компаниям грозило введение заградительных пошлин на экспорт.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Козак заявил об отсутствии кризиса на рынке топлива

В четверг газета "Коммерсант" сообщила, что заморозка цен изменила торговую политику крупных нефтекомпаний, которые минимизировали продажи топлива независимым сетям АЗС, отменив скидки и перейдя на полную предоплату. По информации издания, это привело к нехватке зимнего дизельного топлива в Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС.

По свежим данным Росстата, средние потребительские цены на бензин с 5 по 11 ноября стабилизировались после семи недель роста. Из статистики ведомства следует, что за этот период средняя по стране стоимость бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 не увеличивалась, а цены на дизельное топливо поднялись на 0,1 процента.

#бензин