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15.11.2018 17:54
Рубрика: Власть

Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит препятствий для принятия закона о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний, сообщает пресс-служба верхней палаты. Накануне проект закона был внесен группой сенаторов в Госдуму. 

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В палате адвокатов поддержали идею убрать клетки из всех судов

"Документ не ущемляет ничьи права, скорее, наоборот, ликвидирует позорящий всех нас атавизм судебного производства", - отметила глава Совфеда. По ее словам, законодательная инициатива готовилась при содействии профильного комитета Думы и не встретила никакого противодействия.

"Надеемся, что депутаты смогут рассмотреть законопроект в самое ближайшее время", - заявила Матвиенко.

"Повторюсь, с моей точки зрения, с точки зрения любого нормального человека, само по себе содержание подсудимого - человека, вина которого не доказана, в металлической клетке в зале суда является унижением человеческого достоинства. Вообще, это дикость", - подчеркнула она.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете клеток в судах

Содержание подсудимого в защитной кабине противоречит принципу честного, открытого, непредвзятого судопроизводства.

"Человек, помещенный в клетку или стеклянную кабину, психологически отделен от судебного заседания. Да и физически тоже. Не может нормально взаимодействовать с адвокатом, испытывает моральное давление", - считает Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила коллег за проделанную работу и отметила вклад экспертов, представляющих МВД, министерство юстиции, государственно-правовое управление президента России.

"Все их замечания и предложения учтены в документе", - отметила глава Совфеда.

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