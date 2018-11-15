Матвиенко надеется, что Дума вскоре примет закон о запрете клеток в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит препятствий для принятия закона о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний, сообщает пресс-служба верхней палаты. Накануне проект закона был внесен группой сенаторов в Госдуму.

"Документ не ущемляет ничьи права, скорее, наоборот, ликвидирует позорящий всех нас атавизм судебного производства", - отметила глава Совфеда. По ее словам, законодательная инициатива готовилась при содействии профильного комитета Думы и не встретила никакого противодействия.

"Надеемся, что депутаты смогут рассмотреть законопроект в самое ближайшее время", - заявила Матвиенко.

"Повторюсь, с моей точки зрения, с точки зрения любого нормального человека, само по себе содержание подсудимого - человека, вина которого не доказана, в металлической клетке в зале суда является унижением человеческого достоинства. Вообще, это дикость", - подчеркнула она.

Содержание подсудимого в защитной кабине противоречит принципу честного, открытого, непредвзятого судопроизводства.

"Человек, помещенный в клетку или стеклянную кабину, психологически отделен от судебного заседания. Да и физически тоже. Не может нормально взаимодействовать с адвокатом, испытывает моральное давление", - считает Валентина Матвиенко.

Она поблагодарила коллег за проделанную работу и отметила вклад экспертов, представляющих МВД, министерство юстиции, государственно-правовое управление президента России.

"Все их замечания и предложения учтены в документе", - отметила глава Совфеда.