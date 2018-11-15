Медведев: Переход на "цифру" должен пройти максимально гладко

Переход на цифровое телевещание в России в следующем году должен произойти максимально гладко для граждан, заявил на заседании правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что работа по переходу на "цифру" началась почти десять лет назад практически с его подачи. За это время была создана инфраструктура для цифрового телевещания, в итоге граждане получат возможность уже до конца этого года смотреть 20 бесплатных каналов в цифровом качестве вместо трех-четырех аналоговых.

"Окончательный переход на цифровой формат будет поэтапным, он начинается с февраля следующего года, продлится полгода. Нужно будет определить этапы перехода, порядок тех регионов, где будет запускаться цифровое телевидение в полном объеме, в тестовом режиме, - сказал он. - Переход с аналогового сигнала на цифровой должен пройти для наших телезрителей максимально гладко. Необходимо соблюдать тот график, который будет разработан. Важно, чтобы те вопросы, с которыми обратятся люди, решались без проволочек. И здесь основная ответственность, конечно, лежит на региональных властях".

Как отмечается в материалах к заседанию, сейчас сеть цифрового наземного сигнала охватывет 98,5% населения России. Соответственно, полтора процента могут рассчитывать только на спутниковый сигнал. Кроме того, не у всех россиян есть современные телевизоры, способные принимать "цифру".

"Этих граждан также нельзя оставить без телевидения, нужно также компенсировать затраты граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой, - отметил Медведев. - Вне зоны охвата "цифры" не должен остаться ни один дом".