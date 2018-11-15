Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление США о планах "остановить" газопровод "Северный поток-2". По ее словам, подобная риторика - вмешательство в дела Евросоюза.

"Это классический пример бесцеремонного, настоящего вмешательства США в дела, в частности, ЕС и непосредственно конкретных государств Европейского союза", - подчеркнула Захарова.

Ранее постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд сообщил о наличии у Вашингтона большого количества инструментов для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2". При этом он отметил, что обеспокоенность Штатов не вызвана исключительно заботой о странах Европы.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, выразил уверенность, что "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на угрозы со стороны США. "200 километров уже построили. И остальное достроим", - отметил он.