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15.11.2018 13:05
Рубрика: В мире

Министр по делам Brexit подал в отставку

Текст: Юрий Когалов

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб подал в отставку. Об этом сообщил сам политик, опубликовав соответствующий пост в социальной сети Twitter.

Фото: AP Photo/Olivier Matthys Фото: AP Photo/Olivier Matthys
Фото: AP Photo/Olivier Matthys

"Сегодня я ухожу с поста министра по Brexit. Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предлагаемые для сделки с ЕС", - написал Рааб, приложив фотографию письма, адресованного премьер-министру Терезе Мэй, в котором он объясняет причины своего поступка.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"Я не могу поддержать это соглашение по двум причинам. Во-первых, я считаю, что предложенный режим регулирования границы с Северной Ирландией несет очень серьезную угрозу территориальной целостности Соединенного Королевства. Во-вторых, я не могу поддержать соглашение, в рамках которого у ЕС остается право вето на возможность выхода Британии из ЕС", - пояснил Рааб. По его словам, предлагаемая сделка противоречит обещаниям, которые дала Консервативная партия перед парламентскими выборами 2017 года.

"Я понимаю, что вы не согласны с моими суждениями по этому вопросу. Вы заслуживаете другого министра по делам Brexit, который сможет реализовать ту сделку, на которой вы настаиваете", - подчеркнул теперь уже бывший министр.

Рааб стал уже вторым главой ведомства, занимающегося вопросами выхода Соединенного Королевства из ЕС, ушедшим в отставку из-за несогласия с планами премьер-министра. По мнению экспертов, принятое им решение может вызвать эффект домино, который приведет к развалу кабинета министров.

Примечательно, что заявление Раaба прозвучало на следующий день после того, как члены правительства Великобритании после пятичасового совещания одобрили текст соглашения с Евросоюзом по Brexit. Несмотря на то, что 11 из 25 министров не поддержали планы Мэй, премьер отметила, что данное решение кабмина отвечает интересам всего Соединенного Королевства. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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