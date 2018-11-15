Власти Британии одобрили проект соглашения по Brexit

Кабинет министров Великобритании после пятичасового совещания одобрил текст соглашения с Евросоюзом по Brexit. Положения договора на техническом уровне были согласованы в Брюсселе накануне.

Как сообщает The Guardian, 11 из 25 министров не поддержали премьера Терезу Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Между тем глава правительства отметила, что решение кабмина отвечает наилучшим интересам всего Соединенного Королевства, несмотря на отсутствие единогласия в данном вопросе. Она также добавила, что соответствующее решение далось сложно.

Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу пройдет в декабре.

Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Британия, покинув Евросоюз, намерена сотрудничать с ЕС на выгодных условиях. Такой план подразумевает так называемый "мягкий Brexit", вызвавший критику политики Терезы Мэй за много уступок Брюсселю.