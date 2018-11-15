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Названы лучшие сцены секса за всю историю кино

НОВОСТЬ15.11.2018, 15:08
Текст:   Олег Усков
Кадр из мультфильма "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (2004). Фото: kinopoisk.ru Кадр из мультфильма "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (2004). Фото: kinopoisk.ru
Кадр из мультфильма "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (2004). Фото: kinopoisk.ru

Эксперты, тщательно взвесив и осмотрев фактаж, определили десятку лучших, по их мнению, эротических сцен в истории кино. 

Своеобразный этот чарт приводит издание The Independent, предварительно порассуждав, что делает сексуальную сцену идеальной? Чистая эротика? Ее некая тайная эмоциональная составляющая? Работа оператора?..

По заключению аналитиков газеты, универсального ответа на данный вопрос нет. И по-настоящему будорожащая секс-сцена может быть и грубой, и страстной, и "медленной и печальной", и романтичной, и развеселой - и так далее: "критериев масса".

В перечень вошли:

Фото: kinopoisk.ru
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"Валентинка" (Blue Valentine, 2010) с Райаном Гослингом и Мишель Уильямс, которую специалисты похвалили за реализм. Что отмечал и сам Гослинг. Имея в виду небезызвестную сценку в душе; 

Мелодрама "Любовь и баскетбол" (Love & Basketball, 2000), где всё, опять же, "реалистично, но не в ущерб романтике";

Молодежная драмедия Альфонсо Куарона "И твою маму тоже" (Y Tu Mamа Tambiеn, 2001). Авторами обзора указано на восхитительное "высвобождение" уже долго придерживаемой бисексуальной энергии героев;

Прошлогодняя гей-мелодрама "Божья земля" (God's Own Country) - британский "ответ" "Горбатой горе", и лесбийская ретро-мелодрама "Кэрол" (Carol, 2015) - с Кейт Бланшетт и Руни Марой.

Далее в списке, определенно выглядящем как настоящая пропаганда ЛГБТ - гей-драма "Лунный свет" (Moonlight, 2016); мистический триллер Роуга "А теперь не смотри" (Don't Look Now, 1973); "сольный выход" Наоми Уоттс (Бетти) в "Малхолланд Драйв" (Mulholland Drive, 2001) Линча; драматический триллер с Ричардом Гиром "Неверная" (Unfaithful, 2002) и пародийный кукольный мультфильм Трея Паркера "Отряд "Америка": Всемирная полиция" (Team America: World Police, 2004), который приглянулся авторам газеты смешной креативностью, с которой создатели подошли к реализации соития марионеток.

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