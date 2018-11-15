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15.11.2018 13:52
Рубрика: Легковые авто

Обновленный Skoda Superb появится в России в 2019 году

Текст: Юрий Зубко
Фото: Юрий Зубко/ РГ Фото: Юрий Зубко/ РГ
Фото: Юрий Зубко/ РГ

Компания Skoda рассказала о своих планах на 2019 год.

"Продуктовые премьеры в России запланированы на второе полугодие - обновленный Superb в третьем квартале и Karoq в четвертом квартале. По срокам старта продаж решение будет принято позже", - отметили "РГ" в пресс-службе марки.

Что касается глобальных запусков, то в марте дебютирует новый кроссовер, в мае (на полгода раньше российской премьеры) покажут рестайлинговый Superb, а новая Octavia предстанет перед публикой в третьем квартале следующего года.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Если говорить о Superb, то, по предварительным данным, прежде всего слегка поменяется внешность автомобиля. За основу дизайна будет взят концепт Vision C. Флагман чешской марки получит другой капот, иную решетку радиатора, а также более узкие фары и другую заднюю оптику.

Также ожидается появление гибридной версии лифтбека.

Нынешнее поколение Skoda Superb продается в России от 1 583 000 рублей. Автомобиль можно приобрести с двигателями 1,4 TSI (150 л.с.), 1,8 TSI (180 л.с.), 2,0 TSI (220 л.с. и 280 л.с. 4x4).

Отметим, российские дилеры Skoda в октябре реализовали 7614 автомобилей - на 33,1% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2018 года продажи чешской марки в нашей стране составили 65 087 машин, что на 28,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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#Skoda