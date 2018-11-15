Опубликовано видео задержания в Томской области пособников террористов

ФСБ и Следственный комитет России пресекли на территории Томской области деятельность организованной группы , которая занималась сбором денег для участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сбором денег и их отправкой террористам занимались граждане России - сторонники создания так называемого "Всемирного исламского Халифата".

Все они соблюдали повышенные меры конспирации - реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram.

На оперативном видео, предоставленном ЦОС ФСБ, можно увидеть момент задержания одной из участниц этой группы. Сотрудники спецслужбы подходят к остановившейся черной машине, из которой в этот момент выходит девушка в хиджабе.

- Вы задержаны, - оперативники аккуратно берут ее под руки.

- Дайте телефон, я позвоню папе, - настойчиво требует задержанная.

- Никаких телефонов. Пройдемте в квартиру, - отвечают ей.

Дальше следуют кадры обыска квартиры. Оперативники обнаружили там черные знамена и другую символику ИГ, религиозную литературу экстремистского толка и десяток кредитных карточек разных банков. Кроме того, как сообщили в ФСБ, были изъяты электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации и средства связи, которые использовались для проведения финансовых операций.

Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы и штраф - до 500 тысяч рублей.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ключевая фигурантка дела успела перевести террористам около 1 миллиона рублей.

По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ.

Как выяснилось, деньги она переводила на банковскую карту, зарегистрированную на имя женщины ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарии.

Сейчас эта "черная вдова", пережившая сразу несколько мужей-боевиков, проживает в Германии и помогает остальным "собратьям" в Сирии, переводя им деньги, которые в том числе поступают из России.

Как напомнили в Центре общественных связей ФСБ России, в мае на территории Москвы и Московской области была пресечена деятельность аналогичной группы из числа 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети интернет анонимные каналы финансирования терроризма.

По данным российской спецслужбы, руководство этими группами осуществлялось из единого центра - эмиссарами "Исламского государства", которые находятся за рубежом.