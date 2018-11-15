Опубликовано видео задержания в Томской области пособников террористов

Новости

Джонни Ли Миллер сыграет в экранизации рассказа Урсулы Ле Гуин 17:10
Владимир Морозов установил рекорд Кубка мира в Сингапуре 17:04
УАЗ будет выпускать автомобили без брака 17:02
В Туле построят перинатальный центр 16:58
В Москве ранили ножом поэта Ивана Жданова 16:57
В Московском зоопарке появились птицы-собаки 16:52
Путин обсудит с чиновниками доступность лекарств 16:51
Еще один цикл Джорджа Мартина экранизируют 16:45
Сергей Катырин поддержал введение налога для самозанятых 16:44
В Петербурге на канале Грибоедова поселилась "семья акробатов" 16:39
Мацуев: Среди молодежи растет популярность классической музыки 16:37
МИД РФ обвинил США во вмешательстве в дела ЕС из-за "Северного потока-2" 16:36
В Москве расширят зону работы бесстанционного проката самокатов 16:25
Генпрокуратура возбудила три дела по нарушениям при реставрации БДТ 16:24
На Украине делят миллиарды Януковича 16:10
Дэн Эйкройд рассказал о продолжении "Охотников за привидениями" 16:10
В московском метро мужчина упал под поезд после бессонной ночи 16:06
В Оренбуржье доставили останки жертв февральской авиакатастрофы 16:05
Госслужащие пересядут на автомобили Aurus 16:05
Блогеров могут заставить платить налоги 16:02
Парфюм BOSS Bottled отметит 20-летие участием в благотворительной акции 16:01
Глава Челябинска отправлен в отставку 16:00
В Петербурге возбудили дело о поджоге школьницы на вечеринке 15:58
В Египте найдена странная древняя могила матери и ребенка 15:58
В финальном сезоне "Игры престолов" будет много секса 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
"РГ" просит поддержать ансамбль детей с синдромом Дауна
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
22 ноября в "РГ" обсудят своевременную диагностику онкозаболеваний
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
Задайте вопрос главе набсовета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергею Степашину
15.11.2018 16:59
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания в Томской области пособников террористов

Текст: Иван Егоров

ФСБ и Следственный комитет России пресекли на территории Томской области деятельность организованной группы, которая занималась сбором денег для участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, сбором денег и их отправкой террористам занимались граждане России - сторонники создания так называемого "Всемирного исламского Халифата".

Все они соблюдали повышенные меры конспирации - реквизиты банковских карт и платежных сервисов для совершения переводов боевикам в Сирии они размещали в закрытых чатах мессенджера Telegram.

На оперативном видео, предоставленном ЦОС ФСБ, можно увидеть момент задержания одной из участниц этой группы. Сотрудники спецслужбы подходят к остановившейся черной машине, из которой в этот момент выходит девушка в хиджабе.

Фото: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ обнародовала видео задержания членов "ИГ" в Татарстане

- Вы задержаны, - оперативники аккуратно берут ее под руки.

- Дайте телефон, я позвоню папе, - настойчиво требует задержанная.

- Никаких телефонов. Пройдемте в квартиру, - отвечают ей.

Дальше следуют кадры обыска квартиры. Оперативники обнаружили там черные знамена и другую символику ИГ, религиозную литературу экстремистского толка и десяток кредитных карточек разных банков. Кроме того, как сообщили в ФСБ, были изъяты электронные носители информации с инструкциями по финансированию террористической организации и средства связи, которые использовались для проведения финансовых операций.

Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности в форме финансирования терроризма (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения свободы и штраф - до 500 тысяч рублей.

Как сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, ключевая фигурантка дела успела перевести террористам около 1 миллиона рублей.

По данным следствия, жительница Томской области, работающая оператором в одной из компаний, оказывала услуги, направленные на финансирование ИГ.

Фото: Информцентр НАК
Глава ФСБ рассказал об уничтожении на Северном Кавказе 50 боевиков

Как выяснилось, деньги она переводила на банковскую карту, зарегистрированную на имя женщины ранее состоявшей в браке с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарии.

Сейчас эта "черная вдова", пережившая сразу несколько мужей-боевиков, проживает в Германии и помогает остальным "собратьям" в Сирии, переводя им деньги, которые в том числе поступают из России.

Как напомнили в Центре общественных связей ФСБ России, в мае на территории Москвы и Московской области была пресечена деятельность аналогичной группы из числа 13 российских и иностранных граждан, организовавших с использованием сети интернет анонимные каналы финансирования терроризма.

По данным российской спецслужбы, руководство этими группами осуществлялось из единого центра - эмиссарами "Исламского государства", которые находятся за рубежом.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство ФСБ РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков не подтвердил сообщения о проверке президента металлодетектором
Мосгорсуд оставил под арестом изготовившего бомбу школьника
Путин: Нынешние власти Украины не способны решить проблему Донбасса
ПФР объяснил, кто может рассчитывать на предпенсионные льготы
Госдума приняла законы о налоге для самозанятых