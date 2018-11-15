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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК опубликовал видео задержания в Томске сборщицы денег для "ИГ"

Текст: Наталья Граф (Томск)

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием жительницы города Стрежевого Томской области, которая перевела террористам около 1 миллиона рублей.

На видеозаписи видно, как сотрудники ФСБ России задерживают молодую женщину в черном платке, выходящую из автомобиля. Ее спутница не понимает, что происходит, а задержанная просить "позвонить папе".

Напомним, в Томской области ФСБ совместно со Следственным комитетом России пресекли деятельность организованной группы лиц, собиравших и переводивших денежные средства в интересах запрещенной в России международной террористической организации "ИГ".

В частности, силовики установили, что жительница города Стрежевого Томской области, работающая оператором в одной из компаний, неоднократно осуществляла переводы денежных средств, предназначенных для обеспечения деятельности "ИГ". В ходе обысков у нее были изъяты банковские карты, средства связи, литература исламского характера, картины с исламской символикой и другая атрибутика "ИГ".

Происшествия Терроризм Мировой терроризм Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео
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