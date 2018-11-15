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15.11.2018 12:52
Рубрика: Власть

Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе

Российские бизнесмены сами вправе решать, участвовать ли им в экономическом форуме в Давосе или нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Сингапуре. При этом российский лидер отметил, что отсутствие российских участниках на давосской площадке не скажется на авторитете России в мировой экономике.

"У нас люди свободные, они сами вправе сами принимать решение о том будут ли они участвовать или не будут, - сказал президент РФ. - На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется".

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По словам Владимира Путина, авторитет страны в рамках мировой экономики зависит, в первую очередь, от экономической мощи государства, его экономической структуры, а также от тех результатов, которые оно демонстрирует с точки зрения роста ВВП, технологичности и макроэкономических показателей.

Тем не менее, российский президент отметил, что давосский форум полезен и должен сближать людей вне политических рамок.

Отметим, очередная сессия форума пройдет с 22 по 25 января.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские чиновники, а также руководители госкомпаний не поедут в Давос в случае, если организаторы форума не изменят свое отношение к российским бизнесменам. Позднее глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что без России форум в Давосе перестанет быть всемирным.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Давосский форум
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