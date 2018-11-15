Путина в Сингапуре попросили пройти через рамку металлоискателя

Президента РФ Владимира Путина попросили пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec. Случай произошел в преддверии Восточноазиатского саммита в Сингапуре.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", когда Путин проходил мимо металлоискателя, рамка "зазвенела". Однако осматривать российского президента не стали.

Напомним, в Сингапуре в эти дни проходит Восточноазиатский саммит, в котором принимают участие делегации из 18 стран (государства-члены АСЕАН и диалоговые партнеры организации, - прим. "РГ"). 15 ноября Владимир Путин принимает участиве в пленарном заседании саммита - выступление станет завершением его трехдневной программы визита в Сингапур.