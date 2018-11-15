Аномально высокое давление ожидается в Москве

Синоптики предупредили жителей столицы о существенном скачке атмосферного давления в четверг. Влияние антициклона на погоду в регионе при этом будет усиливаться.

Об этом сообщили в погодном центре "Фобос". Так, 15 ноября будет сухо, без осадков. Ожидается температура воздуха от 0 до +2 в городе и от -2 до +3 в области, переменная облачность, ветер юго-восточный. Атмосферное давление же составит 765 мм ртутного столба, что довольно сильно превышает показатели нормы.

Ранее синоптики рассказали о том, какую погоду стоит ожидать москвичам в декабре.