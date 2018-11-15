Дмитрию Грачеву, отрубившему жене кисти рук, дали 14 лет

Грачева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), 119 ("Угроза убийством") и 126 ("Похищение человека"). Ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима. К тому же Грачев обязан компенсировать моральный вред бывшей супруге в размере 2,3 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу, у сторон процесса есть 10 суток, чтобы его обжаловать.

Во время судебного заседания вскрылись жуткие подробности преступления. Как выяснилось, Грачев давно ревновал супругу и принялся готовить расправу. Он заранее купил жгуты, бинт с йодом, хомуты и топор. Все это он положил в багажник своей машины. А 11 декабря Грачев насильно усадил жену в автомобиль и вывез в лес. И там, в безлюдном месте отрубил девушке кисти на обеих руках. К счастью, одну кисть удалось пришить московским хирургам. На второй руке у Маргариты теперь протез - его установили в Германии, деньги собирали жители Серпухова во время благотворительных акций.

В СК отметили, что сейчас продолжается расследование еще одного уголовного дела, возбужденного в связи с нападением на Маргариту Грачеву. Девушка, как выяснилось, давно жаловалась в полицию на угрозы своего мужа. Однако участковый полицейский не нашел "состава преступления". Сразу после этого Грачев привел свои угрозы в исполнение. Как только об этом стало известно, участкового уволили, против него возбудили дело по статье 293 УК РФ - "Халатность".