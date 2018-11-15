Кольцевая линия московского метро станет беспилотной

Столичные власти планируют запустить беспилотные вагоны по Кольцевой линии метро в течение пяти лет, сообщил в ходе заседания IT-комитета международного союза общественного транспорта заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

"У нас есть Кольцевая линия метро, перевозящая 650 тысяч пассажиров в день и являющаяся основой метрополитена. Наш план - в течение пяти лет на этом участке рассмотреть возможность внедрения беспилотных вагонов. Скажу честно, окончательное решение еще не принято, но фокус наших усилий сейчас именно в этой части", - сказал Ликсутов.

Заммэра также отметил, что в настоящий момент активно изучается международный опыт и прорабатываются технические возможности внедрения беспилотных вагонов.

"В части создания беспилотного метро мы находимся в начальной стадии. Мы активно собираем международный опыт внедрения подобных технологий. Недавно были в Париже и изучали зарубежные разработки по использованию беспилотного транспорта. Сейчас мы находимся в процессе выбора технологического решения для себя", - добавил Ликсутов.