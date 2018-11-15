В Москве прошло первое заседание IT-комитета Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Эксперты со всего мира и руководители профильных департаментов города обсудили развитие современных технологий, которые повсеместно внедряются, а также рассказали, как изменится в ближайшем будущем транспортная система российской столицы.

Самая интересная новость, прозвучавшая здесь - начало разработки в Москве беспилотной линии метро. Столичные власти хотят опробовать эту технологию на существующей кольцевой ветке. "У нас есть Кольцевая линия, которая перевозит 650 тысяч пассажиров в день и является основой метрополитена. Наш план - в течение пяти лет рассмотреть возможность внедрения на ней беспилотных вагонов", - поделился планами заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. По его словам, окончательное решение о переходе на беспилотное управление еще не принято, так как сначала нужно изучить и проанализировать зарубежный опыт, рассмотреть технологические возможности. К слову, без машинистов поезда уже ходят в метрополитенах двадцати стран мира. Например, в канадском Ванкувере действует система беспилотного легкого метро "SkyTrain", а в Париже такое сообщение организовано между аэропортом Орли и обычной подземкой. Вслед за метро Москва планирует внедрять беспилотное управление и в наземный транспорт, продолжал заммэра: "Мы активно занимаемся законодательной частью, чтобы через какое-то время беспилотный транспорт мог полноценно работать на дорогах города. Для этого, конечно, необходима правильная подготовка IT-инфраструктуры. Первый шаг в этом направлении уже сделала компания "Яндекс", запустившая недавно беспилотное такси на территории инновационного центра "Сколково". А чуть раньше такой автомобиль начал возить студентов и преподавателей университета "Иннополис" в Татарстане.