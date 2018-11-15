Оператор парковок в Москве признал необходимость увеличения тарифов

Городской оператор платной парковки "Администратор московского парковочного пространства" признал необходимость повышения тарифов на парковку на особо загруженных улицах. Напомним, на этой неделе с такой рекомендацией по результатам исследования загруженности столичных парковок выступил РЭУ им. Плеханова.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе АМПП, в ведомстве внимательно изучили исследование и согласились с запросом на повышение цен в зонах особого притяжения автомобилей в центре Москвы, где есть реальная проблема со свободными местами для парковки и местных жителей, и других автомобилистов. В некоторых районах загрузка превышает 85-100 процентов.

Напомним, с 2016 года на загруженных улицах действует тариф в 200 рублей в час, в РЭУ предложили поднять цены до 500 рублей час. Такую цифру в АМПП назвали "завышенной", но отметили, что на ряде улиц с особенной загрузкой тарифы действительно требуют увеличения.

В исследование РЭУ отмечается, что особенно сложная ситуация складывается на улицах Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка. Из-за постоянно занятых стояночных мест, водители начинают парковаться с нарушениями. Кроме того, авторы исследования акцентируют внимание на том, что увеличилось количество водителей, паркующихся на 15 минут - это бесплатный период, который город выделяет на оплату парковки. А также отмечается, что эти улицы загружены и по воскресеньям, когда в Москве плата за парковку не взимается.

Ученые предупреждают, что ситуация может существенно усугубиться в предпраздничные дни, когда в город устремляется большое количество водителей из соседних регионов, приезжающих в столицу за покупками к Новому году.