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15.11.2018 17:26
Проект: В регионах

В Рыбинске реконструировали бульвар Ушакова

Торжественная церемония открытия бульвара Ушакова и улицы Стоялой состоялась в Рыбинске. В рамках программы городского благоустройства эти объекты были реконструированы.
Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска
Фото: Администрация Рыбинска

Из городского бюджета на ремонт  улицы Стоялой и бульвара Ушакова было выделено около 20 миллионов рублей. Масштабная реконструкция началась в середине мая и включала в себя несколько этапов.

- В первую очередь, были переложены коммуникации - канализационные, водопроводные и теплосети. Далее убрали все воздушные линии, это более 60 проводов, которые мешали обзору. Следующим важным шагом стал ремонт фасадов. Все здания вдоль улицы Стоялой выкрасили в аутентичные цвета, использовались при этом исключительно натуральные материалы - охра, оксид железа, оксид хрома, - рассказал первый заместитель главы г. Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Фото: Администрация Рыбинска
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Самым трудоемким этапом реконструкции улицы Стоялой было мощение. Проезжие части и пешеходные зоны бульвара Ушакова выложены натуральной колотой брусчаткой, восстановлена часть старинной мостовой.

- Благодарю всех, кто принимал участие в реконструкции улицы Стоялой. Этот объект нам по-особенному дорог. Он не просто один из тех, что были благоустроены в этом году. Это место, где можно соприкоснуться с историей, с прошлым. В этом заключается его ценность. Кроме того, мы постарались сделать его местом отдыха горожан, куда можно приходить с детьми, показывать гостям. Думаю, у нас это получилось, - отметил глава г. Рыбинска Денис Добряков.

В качестве элементов благоустройства здесь установлены новые фонари, парковые диваны, фасады домов украшены вывесками в дореволюционном стиле.  Кроме того, на бульваре Ушакова оборудован фонтан в форме шара.

Фото: Администрация Рыбинска
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- За последнее время исторический центр Рыбинска преображается. Сегодняшнее открытие сразу нескольких объектов благоустройства - это ярчайший пример объединения усилий разных людей и разных структур. Каждый, кому не безразличен Рыбинск, внес свой вклад в обновление города, - подчеркнул на церемонии открытия заместитель Председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. 

Рядом с бульваром Ушакова находится здание подворья Югской Дорофеевой пустыни - православной святыни Мологского края. На торжественной церемонии открытия Епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин совершил чин освящения креста, который по окончании мероприятия был поднят на купол подворья.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Администрация города Рыбинска
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