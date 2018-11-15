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15.11.2018 09:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Территория 3.0

Первое в России цифровое село создали на Дальнем Востоке
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока №7719 (256)
Мичуринское сельское поселение Хабаровского края стало пилотным в реализации проекта "Цифровая территория". В четырех населенных пунктах - Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном - создана инновационная экосистема: цифровые сервисы теперь охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг. Для этого в села протянули оптоволоконные линии.
Функционирование инновационной экосистемы обеспечивает современное оборудование. Фото: Татьяна Дмитракова/РГ Функционирование инновационной экосистемы обеспечивает современное оборудование. Фото: Татьяна Дмитракова/РГ
Функционирование инновационной экосистемы обеспечивает современное оборудование. Фото: Татьяна Дмитракова/РГ

- И не просто магистральные сети, - подчеркивает глава поселения Александр Шадрин. - Телекоммуникационные каналы заведены в каждый населенный пункт, на каждую улицу.

Результаты не заставили себя ждать. В школе заработала информационно-библиотечная система: учебники и художественные книги можно читать онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В местной амбулатории начали проводить онлайн-консультирование пациентов - великое дело, ведь прежде за советом узкого специалиста приходилось отправляться в Хабаровск, ехать с пересадками на нескольких автобусах. Возможности телемедицины позволяют получить консультацию специалистов районной больницы, краевых и даже федеральных медцентров.

Фото: Пресс-служба правительства Брянской области
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- Очень ждало этот проект бизнес-сообщество. С облегчением вздохнула торговля - ЕГАИС, "Меркурий", онлайн-кассы, "завязанные" на интернет, работают отлично. В поселении довольно большой процент жителей трудится удаленно, и им нужно бесперебойное соединение. На нашей территории много туристско-рекреационных баз. Приезжая на отдых, люди хотят быть на связи, обмениваться снимками, поэтому появились WiFi-зоны, видеосвязь, возможность выкладывать видеоконтент и большой поток фотографий, - перечисляет плюсы Александр Шадрин.

На улицах установлено 26 камер видеонаблюдения - так "Цифровая территория Мичуринское" помогает обеспечить безопасность и порядок в селах. Вся информация хранится в облаке и в режиме реального времени доступна на обновленном сайте поселения.

- Над ребрендингом сайта работали студенты нашего университета, - рассказывает заместитель директора ЦНИТ ТОГУ Александр Мендель. - Теперь на этом интернет-ресурсе собрана вся полезная для сельчан информация, заработала интерактивная карта поселения, которая содержит сведения о туристических объектах, достопримечательностях, магазинах и гостиницах Мичуринского.

Результат пилотного проекта - цифровизация всех сфер жизни Мичуринского сельского поселения

К сайту "привязана" и собственная метеостанция поселения. Данные с нее о температуре, ветре, влажности в селе гораздо точнее уважаемых gismeteo или Яндекса.

Важная новация - электронная похозяйственная книга, включающая всю информацию о домовладениях, личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

- К нам постоянно обращаются люди за выписками из похозяйственных книг. Кто-то земельный участок хочет оформить, кто-то получить краевую субсидию, кто-то - лекарственные препараты для животных. На оформление справок требовалось несколько дней, не обходилось без бумажной волокиты. Сейчас все делается буквально в один клик, - объясняет глава Мичуринского сельского поселения. - Удобной формой получения информации заинтересовался краевой сельскохозяйственный фонд. Уже есть договоры на выкуп излишков сельскохозяйственной продукции у населения. Это огромный плюс для развития потребкооперации.

Фото: Николай Нестеренко
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И это только начало цифровизации села! Понятно, что запуском пилотного проекта мы "одним махом" не решим все социальные проблемы. Но я точно уверен, что это верный путь, драйвер развития поселения.
Специалисты уже готовят к запуску систему энергосберегающего освещения в селах. Подобран земельный участок под строительство "умного" тепличного комплекса. В 2019 году к линии волоконно-оптической связи подключат села Воронежское-1 и Воронежское-2.

По словам Александра Логинова, вице-президента ПАО Рос­телеком - директора макрорегионального филиала "Дальний Восток", сегодня не столько геополитическое положение определяет качество жизни населения, сколько развитие телекоммуникационных технологий. Жители Мичуринского пользуются теми же сервисами, что и люди в самых крупных городах страны. Цифровизация полностью меняет статус территории.

Проект "Цифровая территория Мичуринское" планируется адаптировать под нужды и возможности других сельских поселений края и применить удачный опыт "пилота" там.

Экономика Отрасли Связь Общество Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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