"Открытый город" в Чебоксарах набрал пять тысяч пользователей

На электронной площадке для участия жителей столицы Чувашии в решении важных городских вопросов "Открытый город" зарегистрировались пять тысяч пользователей.

Как сообщили в администрации Чебоксар, с момента запуска интернет-сайта и мобильного приложения было проведено 23 голосования по самым разным вопросам, принято свыше 10 000 мнений горожан.

Интерес к проекту возрастает с каждым днем: пользователи следят за инициативами, обсуждают нововведения, выдвигают свои предложения.

Так, например, с помощью площадки активные жители Чебоксар приняли участие в выборе дизайнерской символики ко дню 550-летия города, помогли оптимизировать работу муниципальных платных парковок, высказали мнение по поводу облика Театра кукол и проявили инициативу во многих других проектах и нововведениях администрации.

К слову, самыми обсуждаемыми стали вопросы благоустройства городской среды. Нововведения в этой сфере получают самые высокие оценки, в результате тема лидирует по параметру "наивысший средний балл" - 4,93. Второе место занимает "Образование" - 4,88. Далее - материалы, относящиеся к сфере дорожного строительства - 4,8.

Однако, как заверяют в администрации Чебоксар, незамеченным не остается ни одно мнение. Полученные данные анализируются, делаются выводы, принимаются решения.

Напомним, электронная площадка "Открытый город" стала продолжением действующего уже пять лет одноименного проекта, в рамках которого глава администрации Чебоксар и его заместители встречаются с населением.

После запуска проекта сити-менеджер столицы Чувашии Алексей Ладыков заявил, что подобные проекты приносят пользу и пригласил жителей включаться в городскую жизнь и участвовать в принятии решений.

Пользователям за участие в голосовании по разным городским вопросам начисляются баллы - каждые 500 из них можно обменять на сувениры или услуги: билеты на культурные и спортивные мероприятия, абонементы в физкультурно-оздоровительные центры города.

Портал "Открытый город"

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