Радий Хабиров: Никогда не говори "невозможно"

После того, как высокопоставленная чиновница из Саратова прославила свой регион "макарошками", власти стали пристальнее прислушиваться к тому, что и как говорят их подчиненные.

Так на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров попросил госслужащих выбросить из своего лексикона слово "невозможно", сообщило информационное издание RBTODAY.

По мнению главы республики, это наречие говорит о профессиональной профнепригодности чиновников госслужащих.

"Я прошу при мне слово "невозможно" не употреблять, - заявил Радий Хабиров, обращаясь к главе Учалинского района Фариту Давлетгарееву, который докладывал о работе МФЦ в своем районе. - Если невозможно, значит, наверное, вам надо заняться другим делом. Я же вас не прошу в вашей личной семье навести порядок, я прошу навести порядок в ваших должностных обязанностях. А если вы мне сходу заявляете, что невозможно, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности. Слово "невозможно" оставьте для ваше внутреннего употребления".

К слову, на прошлой неделе сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин запретил городским чиновникам употреблять слова "ориентировочно", "около" и "вокруг".