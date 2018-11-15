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15.11.2018 15:48
Рубрика: Власть
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Радий Хабиров: Никогда не говори "невозможно"

Текст: Елена Кухтенкова
После того, как высокопоставленная чиновница из Саратова прославила свой регион "макарошками", власти стали пристальнее прислушиваться к тому, что и как говорят их подчиненные.
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Так на оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Башкирии Радий Хабиров попросил госслужащих выбросить из своего лексикона слово "невозможно", сообщило информационное издание RBTODAY.

Фото: Петр Коннов/РГ
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По мнению главы республики, это наречие говорит о профессиональной профнепригодности чиновников госслужащих.

"Я прошу при мне слово "невозможно" не употреблять, - заявил Радий Хабиров, обращаясь к главе Учалинского района Фариту Давлетгарееву, который докладывал о работе МФЦ в своем районе. - Если невозможно, значит, наверное, вам надо заняться другим делом. Я же вас не прошу в вашей личной семье навести порядок, я прошу навести порядок в ваших должностных обязанностях. А если вы мне сходу заявляете, что невозможно, то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности. Слово "невозможно" оставьте для ваше внутреннего употребления".

К слову, на прошлой неделе сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин запретил городским чиновникам употреблять слова "ориентировочно", "около" и "вокруг".

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