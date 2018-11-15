Лучшей детской супермодели России сломали нос в новосибирской школе

Новосибирская полиция проводит проверку в городской школе №128, где первоклассница сломала нос на уроке физкултуры. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сообщение об инциденте пришло из медучреждения, заявления в полицию от родителей не было.

Мама пострадавшей Ирина рассказала "РГ", что семья готовит иск к мэрии города. Ее дочь в 2016 году была признана лучшей детской супермоделью России, а в прошлом году победила на конкурсе "Лучшая профессиональная модель мира". Теперь же ближайшие планы юной манекенщицы в модельном бизнесе оказались под угрозой срыва. Родители винят во всем плохо поставленную организацию учебного процесса.

- Вчера дочка вышла из школы после четвертого урока, ее нос был просто синим, к тому же все вокруг припухло. Мы повезли ее в травмпункт, оттуда нас направили в детскую больницу, но, пока ездили, отек начал переходить под глаза. В больнице сделали рентген, и выяснилось, что у ребенка перелом обеих перегородок носа. Пока врачи говорят, что смещения не наблюдают, но признаются, что из-за отека его может быть пока не видно. Сегодняшние анализы показали, что в левой ноздре появилось нагноение.

Врачи освободили девочку от учебы на три недели. Но уже через десять дней должна пройти фотосессия маленькой супермодели для заключения международных контрактов. Пока что ближайший контракт девочка готовится заключить с известным брендом детской одежды, работать предстоит в Милане. Так что злосчастный перелом может сказаться не только на учебе, но и на карьере начинающей манекенщицы.

- Мы не виним директора школы. Учитель физкультуры, конечно, недоглядел. Но руководство школы настаивает на том, что дочь столкнулась с кем-то из ребят. Сама она рассказала, что ей в лицо прилетел мяч, по описанию, похоже, баскетбольный. Зачем ей было врать? Как бы то ни было, у нас постоянно что-то происходит в школах, какие-то инциденты. Недавно вот шкафы в одной школе на детей упали. А в этом случае объединили уроки физкультуры у первого и девятого класса, даже сеткой их друг от друга не отгородили, - рассказывает Ирина.

Педагоги все же должны были заметить синяк на лице ребенка, считает Ирина. Впрочем, как ей объяснили, врач работает в школе только в понедельник и четверг, так что даже отвести в медпункт девочку бы, вероятно, не смогли. Как бы то ни было, сейчас степень вины и ответственности за случившееся работников школы должны будут определить в полиции.