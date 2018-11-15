Оба аварийно севших самолета Air France вылетели из Иркутска

Совершивший вынужденную посадку в Иркутске лайнер Boeing 777 авиакомпании Air France летевший в Шанхай и прилетевший забрать его пассажиров аварийный самолет вернулись в Париж.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя иркутского аэропорта, первый улетел во Франции в среду вечером. У второго технические службы смогли устранить поломку только к сегодняшнему утру. После чего авиалайнер сразу был направлен в порт прописки.

Напомним, ЧП с участием Boeing 777 Air France произошло в минувшее воскресенье. В воздухе на борту направлявшегося в Китай самолета с 282 пассажирами началось задымление салона. В связи с этим экипаж принял решение посадить лайнер экстренно в Иркутске.

Но прибывший запасной самолет не смог вылететь утром во вторник. На взлете у него обнаружился отказ гидравлическом системы. В итоге пассажирам пришлось покинуть борт и вернуться в гостиницу. Добраться до Шанхая они смогли только в среду вторым запасным самолетом.