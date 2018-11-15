В Омске мать с ребенком выпали из автобуса во время движения

Следственный комитет начал проверку по факту падения мамы с ребенком из салона пассажирского автобуса в Омске.

Инцидент произошел 13 ноября на Космическом проспекте. 28-летняя омичка с годовалым сыном на руках выпали из автобуса прямо на проезжую часть. Им потребовалась медицинская помощь. Пассажирский автобус следовал по маршруту № 72.

- Следователи установят все обстоятельства и причины случившегося, а также дадут правовую оценку действиям водителя и ответственных лиц по обеспечению безопасности пассажирских перевозок, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.

По предварительным данным, водитель автобуса не убедился в том, что двери в салон закрыты, и начал движение.