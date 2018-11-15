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15.11.2018 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили дело о незаконной утилизации опасных медотходов

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего предпринимателя, который без соблюдения мер безопасности утилизировал отходы медицинских учреждений. Как уточнили в управлении Следственного комитета РФ, речь шла об использованных шприцах, пробирках, капельницах, просроченных лекарствах.

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Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что подозреваемый заключил контракт сразу с десятью клиниками и должен был по всем правилам и санитарным нормам вывозить и утилизировать отходы их деятельности.

Вот только потенциально опасный груз забирали обычные мусоровозы, не оборудованные специальными средствами защиты. Отходы вывозились на полигоны ТБО или попросту сжигались в обычных мусорных баках. Рабочие собирали и перевозили их также без соответствующей спецодежды.

Сейчас следователям предстоит установить сколько эпизодов противоправной деятельности было совершено подозреваемым и его сообщниками, а также все обстоятельства заключения и исполнения контрактов.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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