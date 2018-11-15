В Омске возбудили дело о незаконной утилизации опасных медотходов

Омские следователи возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего предпринимателя, который без соблюдения мер безопасности утилизировал отходы медицинских учреждений. Как уточнили в управлении Следственного комитета РФ, речь шла об использованных шприцах, пробирках, капельницах, просроченных лекарствах.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Известно, что подозреваемый заключил контракт сразу с десятью клиниками и должен был по всем правилам и санитарным нормам вывозить и утилизировать отходы их деятельности.

Вот только потенциально опасный груз забирали обычные мусоровозы, не оборудованные специальными средствами защиты. Отходы вывозились на полигоны ТБО или попросту сжигались в обычных мусорных баках. Рабочие собирали и перевозили их также без соответствующей спецодежды.

Сейчас следователям предстоит установить сколько эпизодов противоправной деятельности было совершено подозреваемым и его сообщниками, а также все обстоятельства заключения и исполнения контрактов.